ЕО Ресей мен Беларусьтің 100-ге жуық тұлғасы мен ұйымына санкция салмақ
Бұл бастама Еуропалық одақтың Ресейге қарсы 22-санкциялар пакетінің жобасына енгізілген.
24 Қараша 2026, 04:27
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24 Қараша 2026, 04:2724 Қараша 2026, 04:27
42Фото: depositphotos.com
Еурокомиссия Ресей мен Беларусьтің әскери-өнеркәсіптік кешендерімен байланысы бар 100-ге жуық жеке тұлға мен ұйымды санкциялық тізімге енгізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Еуродипломатия басшысы Кая Каллас X әлеуметтік желісінде мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл бастама Еуропалық одақтың Ресейге қарсы 22-санкциялар пакетінің жобасына енгізілген. Енді құжатты ЕО-ға мүше елдер талқылайды.
Жаңа шектеулер күшіне енуі үшін санкциялар пакетін Одаққа мүше барлық мемлекет мақұлдауы қажет. Бұған дейін Еурокомиссия құжатты желтоқсан айының соңына дейін қабылдауға шақырған болатын.
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