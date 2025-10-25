Сот Ыстамбұлдың бұрынғы мэрін сыбайлас жемқорлық айыптаулары бойынша ақтады

Түркия соты Стамбұлдың бұрынғы мэрі Экрем Имамоглуды Бейликдюзу аудандық префектурасының басшысы қызметінде болған кезіндегі сыбайлас жемқорлық айыптаулары бойынша ақтады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасай отырып.
Агенттік Cumhuriyet газетінің ақпаратына сілтеме жасайды.
Имамоғлу мен тағы алты адамға қарсы іс 2023 жылдың қаңтарында қозғалды. Айыптау тарапы Имамоглу 2015 жылы Бейликдюзу префектурасы қызметін атқарып жүргенде тендерлерді бұрмалауға қатысқан деп айыптады. Оған үш жылдан жеті жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін еді.
Саясаткердің адвокаты Нусрет Йылмаз жұма күні өткен сот отырысында айыптау тарапы бес тыңдаудан кейін айыптау актісін дайындамағанына шағымданды.
Сот сыбайлас жемқорлық ісінде Имамоглу мен Бейликдюзу префектурасының алты бұрынғы қызметкерін қылмыстың ешқандай дәлелі табылмағандықтан ақтады, - деп жазады газет.
Сонымен қатар, жұма күні таңертең Ыстамбұл қалалық прокуратурасы 2019 жылғы мэр сайлауына байланысты тыңшылық жасады деген күдікпен Имамоглу мен басқа да бірнеше шенеунікке қарсы жаңа қылмыстық іс қозғады, кем дегенде 15 адам ұсталды.
Наурыз айында Стамбұл университеті елдің Бас прокуратурасының өтініші бойынша Имамоглу мен тағы 27 адамның дипломдарын қайтарып алу туралы шешім қабылдады, осылайша оның президенттікке үміткер болуына кедергі келтірді. Прокуратура дипломды жалған жасау тергеуіне байланысты Имамоглуға тоғыз жылға жуық бас бостандығынан айыру және саяси қызметке тыйым салуды талап етуде.
Республикалық халық партиясының (CHP) мүшесі Имамоглу 2019 жылдан бері қала әкімдігін басқарып келеді. Ол бұл қызметке 2024 жылы қарсыласы, билеуші партия мүшесінен шамамен 12 пайызға артық дауыспен қайта сайланды. 23 наурыздан бері қамауға алынған әкім сыбайлас жемқорлық айыптары бойынша Ыстамбұл маңындағы Силиври түрмесінде қамауда отыр. Прокурордың оны екінші терроризм тергеуі бойынша қамауға алу туралы өтініші қабылданбады.
Президенттікке кандидатты халық сайлады, - деп Имамоглу түрмеден хабарлама жіберді.
Шілде айында сот саясаткерді Бас прокурор Акин Гүрлек пен оның отбасына қауіп төндіргені үшін бір жыл сегіз айға бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Сонымен қатар, 2022 жылдың желтоқсанында Имамоглу Орталық сайлау комиссиясының өкілдерін қорлағаны үшін екі жыл 7,5 айға бас бостандығынан айырылып, саяси қызметке тыйым салынды. Оның қорғаушылары бұл шешімге шағымданды. Саяси қызметке тыйым салудың күшіне енуі үшін Орталық сайлау комиссиясының өтініші негізінде жоғары тұрған органның мақұлдауы қажет. Партия апелляциялық соттың шешімін күтуде.