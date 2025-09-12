Сот үкім шығарды: Оралда майор мас күйінде қызметтік көлікпен полициядан қашқан

Оралда полиция майоры мас күйінде қызметтік көлікпен қашуға тырысқан. Сот оны кінәлі деп танып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырды және 157 280 теңге айыппұл салды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Орал қаласында тек қала ішінде ғана емес, одан тыс жерлерде де үлкен резонанс тудырған іске қатысты сот талқылауы аяқталды.
Істің басты фигуранты – Орал қалалық полиция басқармасының майоры, патруль қызметкерлері оны мас күйінде көлік жүргізгені үшін ұстаған. Оқиға қызметтік автокөлікте болған. Сарапшылардың айтуынша, бұл жағдайды одан әрі ауырлата түседі.
Іс материалдарына сәйкес, офицер тоқтау туралы заңды талапты елемей, қашып құтылуға тырысқан. Алайда жауапкершіліктен қашып құтыла алмады – патрульдер көлікті тоқтатып, жүргізілген тексеру оның қанында алкоголь барын растады.
Әкімшілік құқықбұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сот майорды бірден екі бап бойынша кінәлі деп таныды: мас күйінде көлік жүргізу және полицейлердің талабын орындамау. Соның нәтижесінде ол 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылып, 157 280 теңге айыппұл салынды. Мұндай құқықбұзушылық үшін көзделген әкімшілік қамау бұл жағдайда қолданылмады, өйткені заң бойынша ол ішкі істер органдары қызметкерлеріне қатысты жүрмейді.
Сондай-ақ сотта полицейлер заңды білуі және қызметтік міндетін орындауы даусыз норма болуы тиіс екені атап өтілді. Ал айыпталушының «көлікті мен жүргізген жоқпын» деген уәждері негізсіз деп танылды.
Іс материалдары тәртіптік жауапкершілік мәселесін қарау үшін Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментіне жолданды. Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.