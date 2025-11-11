Сот ғимараты жанында террорист өзін-өзі жарып жіберді: 12 адам қаза тапты

Пәкістан астанасы Исламабадтағы сот ғимаратының маңында күшті жарылыс болды. Салдарынан 12 адам қаза тауып, 27 адам жарақат алған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
Полиция мәліметінше, жарылыс өзін-өзі өлтіруші террористің әрекеті нәтижесінде орын алған.
Пәкістан президенті Асиф Али Зардари қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тіледі. Әлеуметтік желілерде ол бұл шабуылды қауіпсіздіктің айқын бұзылуы деп сипаттап, елдің тұрақтылығын бұзуға бағытталғанын атап өтті.
Пәкістан қорғаныс министрі Хаваджа Мухаммад Асиф оқиғаны "Ауғанстаннан келген сигнал" деп бағалап, елдің қазір соғыс жағдайында екенін ескертті. Ол Исламабадтағы аудандық сотқа жасалған шабуыл Пәкістан армиясының Ауғанстан-Пәкістан шекарасы мен Белуджистанның шалғай аймақтарында жүргізіп жатқан күресімен байланысты адамдарға ескерту екенін айтты.
Министр сондай-ақ қазіргі жағдайда Ауғанстан үкіметімен келіссөздер жүргізуге үмітсіздік білдіріп, Пәкістанның мұндай әрекеттерге нақты жауап беруге дайын екенін мәлімдеді.