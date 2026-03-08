"Соңғы күндерін санап жатыр". Трамп Ираннан кейін Кубамен "айналысуға" уәде берді
АҚШ Кубаны да қорқытып келеді.
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы әскери операция аяқталғаннан кейін Америка Құрама Штаттары Кубаға назар аударатынын және аралды жаңа өмір күтіп тұрғанын мәлімдеді. Трамп бұл мәлімдемені Флоридадағы саммит барысында жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Біз сондай-ақ Кубаға жақын арада келетін үлкен өзгерістерді асыға күтеміз... Оның керемет жаңа өмірі болады, бірақ қазіргі түрінде ол соңғы күндерін бастан кешіріп жатыр. Дегенмен, біздің назарымыз қазір Иранда, – деді Ақ үй басшысы.
Америкалық көшбасшы, оның пікірінше, Кубамен келісім өте оңай жасалуы мүмкін екенін атап өтті.
Ақпан айының соңында Трамп Вашингтон Гаванамен «өте жоғары деңгейде» келіссөздер жүргізіп жатқанын жариялады және Кубаны «достық» түрде басып алу мүмкіндігін көтерді.
Олардың ақшасы жоқ. Қазір оларда ештеңе жоқ. Бірақ олар бізбен сөйлесіп жатыр, мүмкін біз Кубаны достықпен басып алармыз, – деді ол.
АҚШ президенті сонымен қатар Кубаның «жұмсақтап айтқанда, сәтсіз ұлт» екенін мәлімдеп, Америкадан көмек сұрады.
АҚШ 1962 жылдан бері, аралға сәтсіз басып кіруден бір жыл өткен соң, Кубаға қарсы қатаң сауда эмбаргосын сақтап келеді.