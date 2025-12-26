Сомалиде жарты ғасырда алғаш рет муниципалдық сайлау өтті

Могадишо тұрғындары ондаған жылдар ішінде алғаш рет тікелей сайлау учаскелеріне барды. Муниципалдық сайлау Сомали астанасында өтті. Бұл жалпыға бірдей сайлау құқығын қайтару және болашақ ұлттық сайлаулардың алғашқы қадамы болып саналады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Елде соңғы рет тікелей дауыс беру 1969 жылы, әскери төңкерістен сәл бұрын өткізілген. Reuters агенттігінің хабарлауынша, 1991 жылы режим құлағаннан кейін Сомали ұзаққа созылған азаматтық соғысқа тап болды, ал 2004 жылы жанама жүйеге көшті: кландар парламент мүшелерін сайлады, парламент мүшелері президентті сайлады, ал президент астана мэрін тағайындады. Бұл формат қақтығыстарды азайтуға бағытталған, бірақ көптеген тұрғын оны саясаткерлерге қолайлы және сыбайлас жемқорлықты күшейтеді деп санайды. Могадишодағы қазіргі сайлау сынақтан өтті. Шамамен үш миллион халқы бар қалада, соңғы жылдары содырлардың шабуылына қарамастан қауіпсіздік жақсарған. Қалада 1600-ден астам кандидат аудандық кеңестің 390 орны үшін бақ сынады. Содан кейін бұл кеңестер астана мэрін сайлайды.
Сайлау күні таңертеңнен бастап сайлау учаскелерінің алдында кезек пайда болды. Көлік қозғалысы шектелді, әуежай мен порт уақытша жабылды, мыңдаған қауіпсіздік күштері көшелерді патрульдеді. Көпшілігі алғаш рет дауыс беріп жатқанын мойындады.
Билік сайлауды елдің алға жылжып келе жатқанының белгісі деп атайды. Жалпыға бірдей сайлау құқығы туралы заң 2024 жылы қабылданды, ал алдағы жылдары федералды сайлаулар өтеді деп күтілуде. Дегенмен, оппозициямен жасалған келісімге сәйкес, парламент тек 2026 жылы тікелей сайланады, ал президентті әлі де парламент сайлайды. Оппозиция асығыс реформалар қазіргі президенттің қолына түседі деп қорқады. Қауіпсіздік маңызды мәселе болып қала береді. Содырлар қаладан тыс жерлердегі елеулі аумақтарды бақылауда ұстап, үнемі шабуылдар жасайды.