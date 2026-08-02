Солтүстік Қазақстанда майлы дақылдар көлемі 1,3 млн гектарға жетті

Егіс алқаптарын аралау барысында министр "Омская-35" сұрыпты бидайдың жай-күйімен танысты. Биыл аталған дақылдың орташа өнімділігі гектарына 30 центнерге жетіп отыр. Кездесуде астық жинау науқанына дайындық, жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ маусымдық дала жұмыстарын үздіксіз ұйымдастыру мәселелері талқыланды.
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері сапалы астық жинау үшін барлық қажетті жағдай жасалды. Жеңілдетілген қаржыландыру қолжетімді, арзандатылған дизель отыны жеткізілуде, машина-трактор паркі жаңартылып, ауыл шаруашылығы техникасына сервистік қызмет көрсетілуде. Ендігі міндет – астық жинау науқанын ұйымшылдықпен өткізіп, жиналған өнімнің ысырапсыз сақталуын және астық сапасының жоғары деңгейде болуын қамтамасыз ету, – деді Айдарбек Сапаров.
Министр астық жинау жұмыстарымен қатар заманауи агротехнологияларды сақтау, ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігін арттыру, мал азығы базасын нығайту және аграрлық саясаттың басым бағыттарының бірі ретінде мал шаруашылығын жүйелі дамыту жұмыстарын жалғастырудың маңыздылығын атап өтті.
Сондай-ақ Айдарбек Сапаров Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін тарату бағдарламасы аясында салынған "Нежинка-Ерке" серіктестігінің сүт-тауарлы фермасы жұмысымен танысты. Заманауи кешен 800 бас ірі қара мал ұстауға арналған.
Кәсіпорынның жалпы ауыл шаруашылығы алқаптарының көлемі 28,2 мың гектарды құрайды. Биыл дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар 15,6 мың гектарға, майлы дақылдар 3,8 мың гектарға, ал мал азықтық дақылдар 1,9 мың гектар жерге егілген.
Кәсіпорынның машина-трактор паркі заманауи техникамен жабдықталған. Онда 37 астық жинайтын комбайн және түрлі үлгідегі 60 трактор бар.
Солтүстік Қазақстан облысы еліміздің жетекші аграрлық өңірлерінің бірі әрі астық өндіретін негізгі өңір саналады. Биыл облыстағы жалпы егін жинау алаңы 4,3 млн гектарды құрайды. Оның ішінде 2,9 млн гектары – дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар үлесінде.
Биыл 1,3 млн гектарға жетіп, республика бойынша ең жоғары көрсеткішке қол жеткізді.
Күздік дақылдарды жинау жалғасуда. Өткен жылмен салыстырғанда егіс көлемі төрт есеге ұлғайып, 11,4 мың гектарға жетті. Қазіргі уақытта 7,2 мың гектар немесе жалпы егіс алқабының 64 пайызы жиналды. Сонымен қатар диқандар жасымық, асбұршақ, бидай, арпа және сұлы сияқты жаздық дақылдарды жинауға кірісті.
Өңірде астық жинау науқанын өткізуге қажетті техника толық дайын. Машина-трактор паркінің құрамында 6,6 мың астық жинайтын комбайн, оның ішінде 4 мың жоғары өнімді техника, 10,3 мың трактор, 4,3 мың жатка және басқа да ауыл шаруашылығы техникалары бар. Техника толықтай дайын.
Жұмыс сапарын қорытындылай келе министр агроөнеркәсіп кешенінің қарқынды дамуы үздіксіз жүргізілетін, жүйелі жұмыстардың нәтижесіне байланысты екенін баса атап өтті.
Осыған байланысты өндіріс тиімділігін арттыру, заманауи технологияларды кеңінен енгізу, қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалану және мал шаруашылығын дәйекті дамыту қажет. Мұндай кешенді тәсіл саланың әлеуетін күшейтіп, елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға әрі отандық агроөнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін арттырады.