Солтүстік Қазақстан облысында кәріз құбырын жөндеу кезінде екі жұмысшы газдан уланып қайтыс болды
Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады.
Кеше 2026, 23:10
Кеше 2026, 23:10Кеше 2026, 23:10
94Фото: Артем Чурсинов / архив
Солтүстік Қазақстан облысындағы кәріз станциясында екі жұмысшы газдан уланып қайтыс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға 22 сәуір күні түстен кейін Айыртау ауданындағы Саумалкөл ауылындағы кәсіпорында болды.
1978 жылы туған электрик және 1976 жылы туған механик оқиға орнында күкіртсутек пен метаннан уланып қайтыс болды. Жедел жәрдем қызметкерлері өлімнің кәріз сорғы станциясындағы газдың улы әсерінен болғанын растады.
Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады.
22 сәуірде Саумалкөл ауылындағы кәріз сорғы станциясында жөндеу кезінде екі мердігер жұмысшы қаза тапты. Полиция еңбек қауіпсіздігін бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады, – деп түсініктеме берді департаменттің баспасөз қызметі.
Ең оқылған:
- Моңғолия президенті: Біз киіз тұғырлықты ағайынбыз
- Тоқаев: Қазақстан Моңғолиямен ынтымақтастықты нығайтуға айрықша мән береді
- Бомба іздеу: Ақтаудағы ірі сауда орталығы қоршауға алынды
- Жаңа Конституция әр азаматтың өміріне нақты қандай өзгеріс әкелді?
- Қазақстанда білім алуға ниетті моңғол жастарына есігіміз әрдайым ашық – Тоқаев