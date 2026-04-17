  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Солтүстік Македония Президенті: БҰҰ мен ЕО соғыс алдында дәрменсіздік танытты

Солтүстік Македония Президенті: БҰҰ мен ЕО соғыс алдында дәрменсіздік танытты

Бүгiн 2026, 17:56
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда Бүгiн 2026, 17:56
Бүгiн 2026, 17:56
Фото: Ақорда

Солтүстік Македония Президенті Гордана Силяновска-Давкова Қасым-Жомарт Тоқаевтың БҰҰ өз жұмысында превентивті дипломатияға баса назар аудару керек деген пікіріне қолдау білдірді.

– Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Еуропа Одағы әу баста әлемде бейбітшілік орнату үшін құрылған. Дегенмен екі құрылым да соғыспен бетпе-бет келіп, сәтсіздікке ұшырады. Неліктен бұлай болды? Өйткені превентивті дипломатия жоқ. Тоқаев мырза превентивті және проактивті дипломатия жайында айтты. Саяси шешімдер қабылдауда бізге осындай оң үлгі жетпей тұр, – деді Солтүстік Македония Президенті.

Сондай-ақ панелдік пікірталасқа Грузия Премьер-министрі Ираклий Кобахидзе қатысты.

Еске салайық, бұған дейін Тоқаев БҰҰ рөлінің төмендеп кеткенін айтты. 

Ең оқылған:

Наверх