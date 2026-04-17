Солтүстік Македония Президенті: БҰҰ мен ЕО соғыс алдында дәрменсіздік танытты
Неліктен бұлай болды?
Бүгiн 2026, 17:56
Бүгiн 2026, 17:56Бүгiн 2026, 17:56
Фото: Ақорда
Солтүстік Македония Президенті Гордана Силяновска-Давкова Қасым-Жомарт Тоқаевтың БҰҰ өз жұмысында превентивті дипломатияға баса назар аудару керек деген пікіріне қолдау білдірді.
– Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Еуропа Одағы әу баста әлемде бейбітшілік орнату үшін құрылған. Дегенмен екі құрылым да соғыспен бетпе-бет келіп, сәтсіздікке ұшырады. Неліктен бұлай болды? Өйткені превентивті дипломатия жоқ. Тоқаев мырза превентивті және проактивті дипломатия жайында айтты. Саяси шешімдер қабылдауда бізге осындай оң үлгі жетпей тұр, – деді Солтүстік Македония Президенті.
Сондай-ақ панелдік пікірталасқа Грузия Премьер-министрі Ираклий Кобахидзе қатысты.
Еске салайық, бұған дейін Тоқаев БҰҰ рөлінің төмендеп кеткенін айтты.
