Солтүстік Кипр тұрғындары жаңа басшыны сайлайды

Танылмаған Солтүстік Кипр Түрік Республикасының тұрғындары жексенбі күні елдің жаңа басшысын және қақтығысты реттеу жолын анықтайды, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Түрік қауымының көшбасшысын сайлаудың алғашқы кезеңі 19 қазанда аралдың солтүстігінде өтеді. Президент сайлауына қазіргі басшы Эрсин Татар (тәуелсіз кандидат ретінде ұсынылған, бірақ биліктегі Ұлттық бірлік партиясы бастаған коалицияның қолдауына ие), оппозиция жетекшісі, Республикалық түрік партиясының басшысы Туфан Эрхюрман, сондай-ақ Кипр социалистік партиясының өкілі Осман Зорба және тағы бес тәуелсіз кандидат қатысады.
Ресми түрде үміткерлер саны сегіз болғанымен, нақты тартыс Татар мен Эрхюрманның арасында өтеді. Қоғамдық пікір сауалнамалары бойынша, екеуінің де электораттағы қолдау деңгейі 40 пайыздан жоғары. Қалған қатысушылардың ешқайсысы 1 пайыздық шектен аса алмаған, сондықтан олардың кімге қосылатыны жалпы нәтиже үшін айтарлықтай рөл атқармайды.
Бірінші турда жеңіске жету үшін 50 пайыздан астам дауыс жинау қажет, алайда мұндай мүмкіндік аз. Сондықтан екінші тур 26 қазанда өтеді деп күтіледі — онда көп дауыс жинаған кандидат жеңімпаз атанады.
Келесі бес жылға арналған түрік-кипрліктердің басшысын сайлау Кипр мәселесін шешудегі маңызды кезең болып саналады. Себебі екі басты үміткердің елдің болашақ саяси құрылымы жөніндегі көзқарастары түбегейлі қарама-қарсы.
Эрсин Татар, Түркия президенті Режеп Тайип Ердоғанның және Түркиядан көшіп келген отбасылардың қолдауына ие. Ол аралда екі бөлек мемлекеттің болуы керек деп санайды. Солтүстік Кипр Түркиядан басқа елдер тарапынан мойындалмаған мемлекет болғанымен, Татар екіжақты егемендікті қолдайды.
Ал Туфан Эрхюрман, керісінше, арал тұрғындарын біртұтас «кипрлілер» деп атайды және Кипрді екі аймақты, екі қауымнан тұратын федерация түрінде біріктіру идеясын ұстанады. Бұл тұжырым БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің қарарларында да қарастырылған.
Эрхюрманның айтуынша, Кипрдің болашағы — ортақ мемлекет пен бейбіт өмірде. Ал Татар болса, Түркияны «аналық отан» деп атап, аралдағы түріктер мен гректер — екі бөлек халық деп есептейді.