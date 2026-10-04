Sofreh Capital негізін қалаушы Қазақстанда компания кеңселерін ашпақ
Америкалық инвестор елдің инженерлік әлеуетін атап өтіп, Қазақстанның AI экономикасын дамытуға инвестиция салуға дайын екенін мәлімдеді.
Sofreh Capital компаниясының негізін қалаушы әрі бас директоры Шервин Пишевар Қазақстанда компания кеңселерін ашып, командасының бір бөлігін елге көшіру және Қазақстанның болашағына инвестиция сала бастау ниетін білдірді. Бұл туралы ол Астанада өтіп жатқан халықаралық AI & Digital Bridge 2026 форумы аясындағы THE NEW ECONOMY: POWERED BY AI сессиясында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстанда жасанды интеллектіні дамыту перспективалары туралы сөз қозғаған Шервин Пишевар елдегі инженерлік кадрлардың, инновацияларды мемлекеттік қолдаудың және ресурстық базаның үйлесімін атап өтті.
Сіздерде бөлісуге болатын нақты кейстер мен мысалдар бар. Мысалы, Higgsfield-ті алайық. Бұл Қазақстанды алдыңғы қатарға шығарып, қазақстандықтардың инженерлік әлеуетін көрсеткен мысал. Миллиардтаған доллар көлеміндегі көрсеткіштердің өзі сіздерде зор инженерлік әлеует бар екенін аңғартады. Мұны мақтан тұту керек, – деді ол.
Инвестордың айтуынша, Қазақстанда AI экономикасын дамытуға ықпал ететін бірқатар фактор бар.
Сіздерде таланттар, инженерлік кадрлар, инновациялар мен жаңашылдықты қолдайтын мемлекет, сондай-ақ AI экономикасын дамытуға қажетті ресурстар бар. Сіздерде ғарыш өнеркәсібіне қажетті минералдардың барлығы бар, спутниктер, атом инфрақұрылымы, Higgsfield бар. Сондықтан мен Қазақстанда кеңселер ашып, компанияны осында көшіріп, елдің болашағына инвестиция сала бастағым келеді, – деді Шервин Пишевар.
Ол сондай-ақ технологиялық экожүйенің қалыптасуын Кремний алқабының дамуымен салыстырып, уақыт өте келе оның артықшылықтары көбіне материалдық емес сипатқа ие болып, жинақталған білім мен құзыреттерге байланысты қалыптасқанын атап өтті.
Бұл мәлімдеме Қазақстанның AI инфрақұрылымын дамыту мәселелері талқыланып жатқан тұста айтылды. Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев Қазақстан AI экономикасының энергетикалық және чиптік инфрақұрылымнан бастап, өздерінің тілдік модельдері мен қолданбалы шешімдеріне дейінгі барлық бес деңгейін жүйелі түрде дамытуды көздеп отырғанын айтты.
Ал «Қазақтелеком» АҚ басқарма төрағасы Бағдат Мусин есептеу қуаттарын экспорттау мүмкіндігі бар екенін атап өтті. Оның айтуынша, дата-орталықтарды дамыту және технологиялық компаниялармен әріптестік Қазақстанда AI экономикасының жаңа бағытын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
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