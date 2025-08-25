SMS арқылы әскерге шақыру: Қорғаныс министрлігі жобаны талқылауға шығарды

Қазақстан Қорғаныс министрлігі азаматтарды әскери қызметке шақыру туралы хабарлаудың ресми тәсілі ретінде SMS-хабарламаларды бекітуді ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тиісті жоба "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға жарияланды.
Құжатта өзгерістер әскерге шақыруды ұйымдастыру мен өткізу тәртібін нақтылауға, сондай-ақ бұл рәсімге бірыңғай тәсілдерді енгізуге бағытталғаны көрсетілген.
Жоба әскерге шақыруды кейінге қалдыру мүмкіндігін мемлекеттік қызмет арқылы іске асыруды және әскери қызметке шақырылатын азаматтың телефон нөміріне жіберілетін SMS-хабарламаны тиісті хабарлау түрі ретінде тануды көздейді, - делінген түсіндірмеде.
Жобаны талқылау 9 қыркүйекке дейін жалғасады.
Еске сала кетсек, бұған дейін Мәжіліс әскери-патриоттық тәрбиелеу туралы заң жобасын мақұлдаған еді. Оның бір нормасы бойынша Қорғаныс министрлігі қазақстандық шақырылушыларға SMS-хабарлама жібере алады.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, студент статусы барлар әскерге шақырылмайды.