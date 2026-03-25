Сириядағы су тасқыны: 700-ге жуық үй су астында қалды

Сирияның азаматтық қорғаныс қызметтері су басқан аймақтарда жұмыс қарқынын арттырды.

Кеше 2026, 23:39
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Anadolu Ajansı
Кеше 2026, 23:39
Фото: Anadolu Ajansı

Сирияның Хасека провинциясында нөсерлі жаңбыр салдарынан болған су тасқыны нәтижесінде шамамен 700 үй су астында қалды. Бұл туралы BAQ.KZ Anadolu Ajansı-ға сілтеме жасап хабарлайды.

Anadolu Ajansı мәліметінше, Хасекада толассыз жауған жаңбырдан кейін су тасқыны орын алған.

Қала орталығындағы бес ауданда 700-ге жуық тұрғын үй зардап шеккен.

Қазіргі уақытта Сирияның азаматтық қорғаныс қызметтері су басқан аймақтарда жұмыстарын жалғастыруда.

Айта кетейік, бұған дейін Тынық мұхитының экваторлық бөлігіндегі су бетінің жылынуына себеп болатын Эль-Ниньо құбылысы 2026 жылдың соңына қарай қалыптасуы мүмкін екені хабарланған. Мамандар оның салдары ретінде әлемнің әртүрлі өңірлерінде су тасқыны, құрғақшылық және рекордтық ыстықтар болуы мүмкін екенін ескертеді.

