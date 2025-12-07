Сирияда төрт жылдан кейін жалпыұлттық сайлау өтеді

Сирия жақын жылдары сайлау арқылы басқарылатын, институттарға сүйенген мемлекетке айналады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Сирия президенті Ахмед аш-Шараа Дохада, Катар астанасында өткен "Әділет іс жүзінде: уәделерден ілгерілеуге" атты 23-форумда айтты.
Ахмед аш-Шараа өтпелі кезеңде ешбір үкімет қоғамның барлық тобының толық келісіміне қол жеткізе алмайтынын атап өтті. Оның сөзінше, соңғы бір жылда орын алған кейбір оқиғаларды олар мүлде қабылдай алмайды, ал кінәлілер сотқа тартылған.
Президент елдегі электрмен қамтамасыз ету жағдайы айтарлықтай жақсарғанын да жеткізді.
Біз билікке келген кезде электр күніне небәрі 1,5 сағат берілетін. Қазір бұл уақыт 12–14 сағатқа дейін ұзарды. Жыл соңына қарай толық өзін-өзі қамту деңгейіне жетеміз, – деді ол.
Аш-Шараа осы контексте басталған бес жылдық өтпелі кезең аяқталғаннан кейін, төрт жылдан соң елде сайлау өтетінін жариялады.
Ол Сирияның болашағы "жеке тұлғаларға емес, институттарға сүйенген басқару моделіне" негізделетінін, ал үкіметтегі өкілдік қағидатының біліктілікке қарай қамтамасыз етілетінін атап өтті.
Президент бұрынғы режим құлатылғаннан кейін елде жаңа үкімет құрылғанын, өтпелі кезеңнің «жол картасы» күшіне енгенін еске салды.
Оның айтуынша, Халық кеңесіне сайлау да осы өтпелі процесс аясында өтті.
Төрт жылдан кейін жалпыұлттық сайлауды міндетті түрде өткіземіз, – деді ол.
Экономиканы қалпына келтірудің маңызын атап өткен аш-Шараа АҚШ-пен "Цезарь" заңы бойынша салынған санкцияларды алып тастау жөніндегі келіссөздер жалғасып жатқанын, бұл бастаманы Трамп әкімшілігі қолдап отырғанын айтты.
Сондай-ақ ол бұрынғы билік «діни қауымдар арасындағы шиеленісті күшейткенін» айта келе, өтпелі кезеңде қылмыстарды, әсіресе жағалау аймақтары мен Сувейдадағы құқықбұзушылықтарды зерттейтін комиссиялар құрылғанын жеткізді.
Бұл екі өңірдегі оқиғалардың түбірі – құлатылған режимнің ауыр мұрасы. Сол режимнің құрбаны – барлығы, – деп түйіндеді Сирия президенті.
Еске салайық, 2025 жылғы қазанда Сирияда Башар Асад биліктен кеткеннен кейін алғашқы парламент сайлауы өткен еді.