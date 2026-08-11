Сирия соты Башар Асадты өлім жазасына кесті
Сирия соты елдің бұрынғы президентін сырттай өлім жазасына кесті. Асадқа қандай ауыр айыптар тағылғаны сот үкімімен белгілі болды.
Сирия соты елдің биліктен тайдырылған бұрынғы президенті Башар әл-Асадты адамзатқа қарсы қылмыстар, қасақана кісі өлтіру, азаптау және заңсыз қамауға алу айыптары бойынша сырттай өлім жазасына кесті. Бұл туралы dpa-international агенттігі хабарлады.
Үкім Дамаскідегі төртінші қылмыстық сотта шығарылып, Сирияның мемлекеттік телеарнасында тікелей эфирде жарияланды.
Башар Асад қазір Ресейге жер аударылған, қазір сонда тұрып жатыр. Мәскеу әзірге оны Сирияға экстрадициялаған жоқ. Сондықтан сот үкімінің іс жүзінде орындалуы әзірге екіталай.
Асадпен бірге оның немере ағасы Атеф Наджиб те өлім жазасына кесілді. Ол қазіргі уақытта Сирияда және бұрынғы Асад режимінің сот алдында жауап беріп жатқан санаулы жоғары лауазымды тұлғаларының бірі.
Наджиб 2011 жылы Сирияның оңтүстігіндегі Дераа қаласында қауіпсіздік қызметін басқарған. Дәл осы қалада үкіметке қарсы көтеріліс басталған еді. Оған сириялық халыққа қарсы қылмыстар, соның ішінде «жүйелі түрде жаппай адам өлтіру» және адамдарды заңсыз тұтқындау бойынша айып тағылған.
Сонымен қатар Башар Асадтың бауыры Махер Асад пен бұрынғы биліктің бірқатар өкілі де сырттай өлім жазасына кесілді. Оларға қасақана әрі алдын ала жоспарланған кісі өлтіру және өлімге әкелген азаптау әрекеттері бойынша айып тағылған.
Үкім жарияланған кезде Дамаскідегі Әділет сарайының алдына ондаған адам жиналды. dpa агенттігінің оқиға орнындағы тілшісінің хабарлауынша, Атеф Наджибке өлім жазасы жарияланғаннан кейін жиналғандар қуанышын білдірген. Кейбір адамдар Наджиб өлтірді деп болжанған адамдардың суреттерін қолдарына ұстаған.
Осындай қуаныш көріністері Дераа қаласында да байқалған.
Бұл сот процестері бұрынғы сириялық режимнің жоғары лауазымды тұлғаларына қатысты жүргізіліп жатқан бірқатар тергеу мен сот ісінің бір бөлігі.
2024 жылғы желтоқсанда көтерілісшілер одағы Дамаскіні басып алуға жақындаған кезде Башар Асад отбасымен бірге Ресейге қашып кеткен. Оның інісі Махер Асад та Мәскеуге кеткені хабарланған. Ол биліктегі жылдары қатыгездігімен танылып, «қасапшы» деген лақап атқа ие болған.
Қазіргі жағдайда сот үкімдерінің орындалуы екіталай. Алайда Башар Асад немесе басқа сотталғандар ұсталып, Сирияға экстрадицияланған жағдайда, олар Дамаскіде бірден қамауға алынуы мүмкін.
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