Сирек есімдер: Елімізде "Қазақстан" деп аталатын адамдар саны қанша?

Республика күні қарсаңында елімізде"Қазақстан" деп аталған 28 азамат тұратыны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Ұлттық статистика бюросына сілтеме жасап.
Олардың көпшілігі – 7 адам Қарағанды облысында тіркелген. Ал 6 адам Ақмола облысында тұрады.
Қостанай облысы мен Астана қаласында әрқайсысында 3 адамнан бар. Алматы, Маңғыстау және Шымкент қалаларында әрқайсысында 2 адамнан, ал Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарында 1 адамнан тіркелген.
Бұл ерекше аттың барлық иелерінің ішінде тек бір ғана әйел бар.
Қазақстан есімін иеленгендер ішіндегі адамның ең үлкені – 92 жаста, ал ең кішісі – тек 25 жаста.
Еске салайық, бұған дейін Республика күніне орай кейбір астаналықтарға біржолғы төлем берілетінін хабарладық.