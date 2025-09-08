Сингапур мен Қазақстан халықаралық-құқықтық ынтымақтастықты нығайтуда

Бүгін Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Берік Асылов Сингапурде өткен Прокурорлардың халықаралық ассоциациясының 30-шы конференциясы мен жалпы жиналысының жұмысына қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шет елдердің бас прокуратуралары арасында тәжірибе алмасу және ынтымақтастықты нығайтуға арналған бірегей алаң болып табылатын бұл конференцияға 70-тен астам елдің жоғарғы қадағалау органдарының басшылары қатысты.
Іс-шара барысында киберқылмысқа қарсы іс-қимыл, цифрлық дәлелдемелерді пайдалану, активтерді қайтару, сондай-ақ қылмыстың жаңа түрлеріне және қауіп-қатерлеріне тиімді әрекет ету мәселелері бойынша сындарлы пікір алмасу өтті.
Конференция алаңында Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Б.Асылов пен Сингапур Әділет министрі Э.Тонг Қазақстан Республикасы мен Сингапур Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімге қол қойды. Аталған келісім қылмысқа қарсы күреске, соның ішінде күдіктілер мен айыпталушылардың кінәсін дәлелдейтін айғақтарды жинауға, сондай-ақ заңсыз шығарылған активтерді қайтаруға бағытталған.
Қазақстандық қадағалау органы басшысының айтуынша, әлемдік қаржы орталығының алдыңғы қатарындағы және жаһандық сауда-инвестициялық ағындардың негізгі торабы болып саналатын Сингапурмен мұндай келісімнің жасалуы Қазақстан үшін өте маңызды. Бұдан бөлек, Бас Прокурор Сингапурдың Бас Прокурорымен және Ішкі істер министрімен екіжақты кездесулер өткізіп, онда өзекті қылмыс түрлеріне бірлесіп қарсы тұру, озық тәжірибемен алмасу мәселелерін талқылап, әрі қарайғы ынтымақтастықтың нақты қадамдарын белгіледі.