АҚШ-та із-түзсіз жоғалған Әсет Құралбай қаза болды

Америкалық тарап мәйіттің жеке басын анықтап, бұл ақпаратты СІМ-ге жеткізген.

Бүгiн 2026, 12:23
АВТОР
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threads.com/@bostonglobe2 Бүгiн 2026, 12:23
Бүгiн 2026, 12:23
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Фото: threads.com/@bostonglobe2

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі бұған дейін АҚШ-та табылған адамның жеке басы анықталғанын растады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі АҚШ-тың құзырлы органдары бұрын табылған адамның жеке басын анықтағанын растайды. Ол Қазақстан азаматы Әсет Құралбай болып шықты, – деп мәлімдеді сыртқы саяси ведомство.

Сыртқы саяси ведомство марқұмның туған-туыстары мен жақындарына ауыр қайғыларына байланысты шынайы көңіл айтып, көңіл айтты.

Қазіргі уақытта қазақстандық дипломаттар АҚШ-тың құзырлы органдарымен және Асет Құралбайдың туыстарымен тұрақты байланыста. Отбасына құжаттарды рәсімдеу және мәйітті елге жеткізу мәселелері бойынша қажетті консулдық көмек көрсетіліп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Сыртқы істер министрлігі америкалық тараптан Қазақстан азаматына тиесілі болуы мүмкін мәйіттің табылғаны туралы ақпарат алғанын хабарлаған болатын. Қажетті рәсімдер жүргізілгеннен кейін қаза тапқан адамның жеке басы ресми түрде расталды.

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