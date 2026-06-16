АҚШ-та із-түзсіз жоғалған Әсет Құралбай қаза болды
Америкалық тарап мәйіттің жеке басын анықтап, бұл ақпаратты СІМ-ге жеткізген.
Бүгiн 2026, 12:23
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