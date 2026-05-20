СІМ Африкадағы Эбола вирусына байланысты қазақстандықтарға ескерту жасады
Министрлік халықаралық сапарға шығуды жоспарлаған Қазақстан азаматтарына елде қалыптасқан санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды ескеруді ұсынады.
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Африканың бірқатар елінде Эбола вирусының таралуына байланысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ведомство мәліметінше, шетелге сапар жоспарлап жүрген азаматтарға қазіргі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды ескеруге кеңес берілген.
Сыртқы істер министрлігі Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдемесін назарға ала отырып, халықаралық сапарға шығуды жоспарлаған Қазақстан азаматтарына Африканың бірнеше еліндегі Эбола вирусының таралуына байланысты қалыптасқан санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды ескеруді ұсынады, – деп мәлімдеді СІМ ресми өкілі Ерлан Жетібаев.
Министрлік қазақстандықтарға баратын елдегі эпидемиологиялық жағдаймен алдын ала танысып, жеке қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес берді.
Сондай-ақ қажет болған жағдайда жергілікті медициналық мекемелердің көмегіне жүгіну ұсынылды.
Еске салсақ, ДДСҰ Африкадағы Эбола штаммының өршуіне байланысты төтенше жағдай жариялады.
Тағы оқи отырыңыз: Конгода Эбола індеті қайта өршіді: 65 адам көз жұмды
ДДСҰ дабыл қағуда: Эбола дертінен қайтыс болғандар екі есе артты
Ең оқылған:
- 100 жолаушының 40-ы "қоян": Автобусқа мінген бойда төлем жасамағандар жазаланады
- Қазақстандықтардың зейнетақы жинағы қалай қорғалады?
- Индонезиядағы тайпалар қақтығысында 13 адам қаза тапты
- Астанада тағы да өрт шықты: Екі қабатты ғимараттың шатыры толықтай жанып жатыр
- "Көрсетпегені жоқ": Шымкентте балаларын үтікпен күйдіріп, мұздай суға тұншықтырған ана сотталды