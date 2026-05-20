СІМ Африкадағы Эбола вирусына байланысты қазақстандықтарға ескерту жасады

Министрлік халықаралық сапарға шығуды жоспарлаған Қазақстан азаматтарына елде қалыптасқан санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды ескеруді ұсынады.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Африканың бірқатар елінде Эбола вирусының таралуына байланысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ведомство мәліметінше, шетелге сапар жоспарлап жүрген азаматтарға қазіргі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды ескеруге кеңес берілген.

Сыртқы істер министрлігі Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдемесін назарға ала отырып, халықаралық сапарға шығуды жоспарлаған Қазақстан азаматтарына Африканың бірнеше еліндегі Эбола вирусының таралуына байланысты қалыптасқан санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды ескеруді ұсынады, – деп мәлімдеді СІМ ресми өкілі Ерлан Жетібаев.

Министрлік қазақстандықтарға баратын елдегі эпидемиологиялық жағдаймен алдын ала танысып, жеке қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес берді.

Сондай-ақ қажет болған жағдайда жергілікті медициналық мекемелердің көмегіне жүгіну ұсынылды.

Еске салсақ, ДДСҰ Африкадағы Эбола штаммының өршуіне байланысты төтенше жағдай жариялады.

