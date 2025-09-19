Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ДДСҰ дабыл қағуда: Эбола дертінен қайтыс болғандар екі есе артты

Кеше, 09:19
461
Фото: pixabay.com

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Демократиялық Конго Республикасында Эбола безгегінің жаңа өршуі салдарынан қайтыс болғандар санының артқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Euronews-ке сілтеме жасап.

Соңғы мәліметтерге сәйкес, ауру жұқтырудың расталған 38 жағдайының 31-і өліммен аяқталған.

Бір апта ішінде қайтыс болғандар саны екі есеге жуық артқан. Яғни, 16-дан 31 адамға дейін. ДДСҰ вирус қарқынды таралып жатқанын атап өтті. 900-ден астам байланыста болған адам анықталған. Індет таралған өңірде вакцинация басталды. 500-ден астам медицина қызметкері мен науқастармен байланыста болған адамдарға екпе салынды.

Эболаның жаңа өршуі 5 қыркүйекте елдің оңтүстігіндегі Анголамен шекаралас Касаи аймағындағы Булапе елді мекенінде тіркелген.

Африка ауруларды бақылау және алдын алу орталығының дерегінше, ауру екі ауданнан асып, төрт ауданға таралған.

ДДСҰ мәлімдеуінше, қосымша вакцина партиялары алдағы күндері жеткізіле бастайды, бірақ бұл үдеріс логистикалық қиындықтар мен індет ошағында қоймалардың жетіспеушілігіне байланысты кідіріп жатыр.

