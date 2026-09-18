Сиань – Алматы: туристік пойыз тұрақты рейске көшеді
Жібек жолы бағыты бойынша саяхат 15 күнге созылады, ал үшінші рейс қазан айының соңында жолға шығады.
Халықаралық «Сиань – Алматы» туристік пойызы 2025 жылы алғаш рет іске қосылған болатын. Енді сынақтық сапарлардан тұрақты туристік рейстерге көшірілмек. Биылғы екінші рейс Қытайдың Сиань қаласынан 14 қыркүйекте жолға шықты. Ал қазан айының соңында Қазақстан бойынша саяхат бағдарламасы кеңейтілген кезекті пойызды жіберу жоспарланып отыр.
Y499 пойызы Сиань вокзалынан 14 қыркүйекте сағат 11:32-де шықты. Бағыт тарихи Жібек жолы бойымен батысқа қарай Хэси дәлізі мен Шыңжаң арқылы өтіп, жолаушылар Қытай-Қазақстан шекарасын Қорғас арқылы кесіп өтіп, Алматыға бағыт алады.
Бұл – 2026 жылы Сиань – Алматы бағыты бойынша қатынаған екінші туристік пойыз. Қытай тарапы жобаның сынақтық кезеңнен тұрақты пайдалануға көшкенін атап отыр.
Саяхат 15 күнге созылады
Қазіргі тур бағдарламасы 15 күн және 14 түнге есептелген.
Салыстырмалы түрде, 2026 жылғы алғашқы коммерциялық рейс 16 күн және 15 түнге созылған. Алғашқы жолаушылардың пікірлерін ескере отырып, ұйымдастырушылар сапар уақытын бір күнге қысқартқан. Бұл ретте негізгі туристік аялдамалар сақталған.
Пойыз негізінен 25T үлгісіндегі жұмсақ жатын вагондардан құралған. Құрамға жайлылығы жоғары екі 19K вагоны қосылған.
Туристерге төрт және екі орындық купелер, сондай-ақ үлкен төсегі бар жеке купелер ұсынылады. Ең жайлы нұсқалардың бір бөлігінде жеке душ пен дәретхана қарастырылған.
Ұйымдастырушылар «баяу саяхат – тереңірек танысу» тұжырымдамасын қолданады. Бір пойыз туристерді бүкіл бағыт бойы алып жүреді. Бұл ауысып мінуді және багажды қайта-қайта тасымалдау қажеттілігін азайтады.
Сианьнан Шыңжаң арқылы Алматыға
Туристік бағыт табиғаты мен ерекшелігі әртүрлі бірнеше өңірді қамтиды.
Пойыз Қытайдың солтүстік-батысы, Хэси дәлізі және Шыңжаң арқылы өтіп, Тянь-Шань өңірін кесіп өтіп, Қазақстанға Қорғас арқылы кіреді.
Екінші рейс бағдарламасында саяхаттың екі нұсқасы бар. Біріншісі Қазақстанды қамтиды: туристер Алматыға келіп, қаланың көрікті жерлерімен және дала мәдениетімен танысады. 2026 жылғы бағдарламаға Алматыдағы Сянь Синхай көшесі де қосылған.
Екінші нұсқа Қытай аумағында қалып, Шыңжаңның Қанас, Хэму, Сайрам көлі, Налати даласы, Қашғар және басқа да туристік орындарын қамтиды.
Вагондарда «Жібек жолының қонақжайы» жұмыс істейді
Пойыз тек көлік құралы ретінде пайдаланылмайды.
Құрамда «Жібек жолының жылжымалы мәдени қонақжайы» жұмыс істейді. Сапар барысында дәстүрлі қолөнер бойынша шеберлік сабақтары, халық әндері мен билері орындалып, ұлттық музыкалық аспаптар және дәстүрлі қытай медицинасының тәжірибелері таныстырылады.
Осылайша туристік бағдарламаның едәуір бөлігі аялдамаларда ғана емес, пойыз қозғалысы кезінде де өткізіледі.
Алғашқы пойыз 2025 жылы іске қосылды
Бағыттың тарихы 2025 жылғы 29 мамырда Сианьнан Алматыға Қытай – Орталық Азия бағытындағы алғашқы халықаралық мәдени-туристік пойыздың жолға шығуынан басталды.
Ол кезде пойызда 200-ден астам жолаушы болды. Құрам Алматыға 31 мамырда жетіп, 7 маусымда Сианьға қайтып оралды. Жалпы сапар ұзақтығы шамамен 3,6 мың шақырым болды. Алғашқы бағдарлама 10 күнге созылды.
Ол кезде бағыт сегменттерге бөлінген жүйе бойынша ұйымдастырылды: Қытай және Қазақстан теміржолдары маршруттың өз аумағындағы бөліктеріне қызмет көрсетті, ал шекарада қажетті рәсімдер жеңілдетілген тәртіппен жүргізілді.
2026 жылғы алғашқы толық коммерциялық рейс 29 маусымда жолға шықты. Оған 260 адам қатысып, бағдарлама 16 күн және 15 түнге дейін ұзартылды.
Қазан айында пойыз Қазақстанның ішкі өңірлеріне дейін қатынайды
Ұйымдастырушылар бағытты дамытудың келесі кезеңін де жариялады.
Xi'an Overseas Tourist мәліметінше, 2026 жылғы үшінші пойызды қазан айының соңында жіберу жоспарланып отыр. Оның Қазақстандағы бағытын кеңейту көзделген: туристерге Алматыдан бөлек, елдің қосымша мәдени және туристік нысандарын аралау ұсынылады.
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