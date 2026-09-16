Қазақстан шахмат Олимпиадасын екі ірі жеңіспен бастады
Қазақстанның ерлер және әйелдер құрамалары Олимпиаданың алғашқы турын жалпы есепте 8:0 нәтижесімен аяқтады.
Қазақстан құрамалары Самарқандта өтіп жатқан 46-шы шахмат Олимпиадасының алғашқы турында қарсыластарын 4:0 есебімен жеңді.
Әйелдер құрамасы – Алуа Нұрман, Меруерт Камалиденова, Елназ Қалиахмет және Зарина Нұрғалиева әлемдік рейтингте 94-орында тұрған Ботсвана командасына еш мүмкіндік бермей, 4:0 есебімен басым түсті.
Ерлер арасында Сауат Нұрғалиев, Даниал Сапенов, Алдияр Аңсат және Жандос Ағманов әлемдік рейтингте 131-орындағы Гаити құрамасын дәл осындай 4:0 есебімен жеңді.
Осылайша, Қазақстанның ерлер және әйелдер құрамалары Олимпиаданың алғашқы турын жалпы есепте 8:0 нәтижесімен аяқтады.
Екінші тур ойындары 17 қыркүйекте өтеді.
Биыл шахмат Олимпиадасында қатысушылар саны бойынша жаңа рекорд тіркелді: ашық санатта 208, әйелдер арасында 192 команда бақ сынауда. 11 турдан тұратын жарыс 27 қыркүйекте мәресіне жетеді.
Ең оқылған:
- Тұрғын үй кезегінен кімдер шығарылады? Отбасы банк тексеруді бастайды
- «Сот залында қамауға алынды»: Актер Нұрсұлтан Жақсыгенге сот үкімі шықты
- Астанада жанжалдан кейін ерлі-зайыпты қаза тапты: Не белгілі?
- АҚШ-та қазақстандық әйел ұсталды: СІМ мән-жайды растады
- Павлодарда 9-қабаттан құлағалы тұрған қыз құтқарылды