Си Цзиньпин АҚШ-қа мемлекеттік сапармен бармақ

Қытай лидері АҚШ-қа 23-25 қыркүйек аралығында мемлекеттік сапармен барады.

21 Қыркүйек 2026, 12:45
АВТОР
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Reuters 21 Қыркүйек 2026, 12:45
21 Қыркүйек 2026, 12:45
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Фото: Reuters

Бұл туралы Қытай Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин АҚШ президенті Дональд Трамптың шақыруымен 23-25 қыркүйек аралығында Америка Құрама Штаттарына мемлекеттік сапармен барады, - делінген Жэньминь жибао жариялаған ақпаратта.

Еске салайық, бұған дейін АҚШ пен Қытай жасанды интеллект қауіпсіздігі бойынша алғашқы келіссөздерге дайындалып жатқаны хабарланды

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