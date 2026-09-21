Си Цзиньпин АҚШ-қа мемлекеттік сапармен бармақ
Қытай лидері АҚШ-қа 23-25 қыркүйек аралығында мемлекеттік сапармен барады.
21 Қыркүйек 2026, 12:45
БӨЛІСУ
21 Қыркүйек 2026, 12:4521 Қыркүйек 2026, 12:45
133Фото: Reuters
Бұл туралы Қытай Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин АҚШ президенті Дональд Трамптың шақыруымен 23-25 қыркүйек аралығында Америка Құрама Штаттарына мемлекеттік сапармен барады, - делінген Жэньминь жибао жариялаған ақпаратта.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ пен Қытай жасанды интеллект қауіпсіздігі бойынша алғашқы келіссөздерге дайындалып жатқаны хабарланды.