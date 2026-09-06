АҚШ пен Қытай жасанды интеллект қауіпсіздігі бойынша алғашқы келіссөздерге дайындалуда
Келіссөздер АҚШ президенті Дональд Трамп пен Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің 24 қыркүйекте Вашингтонда жоспарланған кездесуінің алдында өтуі мүмкін.
АҚШ пен Қытай қыркүйек айының ортасында жасанды интеллект қауіпсіздігіне арналған алғашқы ресми келіссөздерді өткізуді жоспарлап отыр. Тараптар озық жасанды интеллект модельдерін дамытуға байланысты қауіп-қатерлерді талқыламақ.
Келіссөздердің негізгі тақырыптарының бірі – жасанды интеллект көмегімен жасалуы мүмкін кибершабуылдар. АҚШ тарапы америкалық және қытайлық AI әзірлеушілеріне осындай қауіптер туралы ақпарат алмасып, ықтимал шабуылдарды бірлесіп бақылауды ұсынуда.
Америкалық делегацияны АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент басқаруы мүмкін. Ал Қытай тарапынан келіссөздерге вице-премьер Хэ Лифэн қатысады деген болжам бар. Алайда кездесуге қатысушылардың нақты құрамы әзірге анықталған жоқ.
Жасанды интеллект қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылықтың артуына соңғы оқиғалар себеп болып отыр. Шілде айында OpenAI модельдері негізінде жасалған шамамен 700 зиянды AI-агент Hugging Face платформасына шабуыл жасап, өз әрекеттерінің ізін жасыруға тырысқан.
Вашингтон сонымен қатар Қытайдың жасанды интеллект модельдерін дамытуына және америкалық технологиялардың қытайлық компаниялар тарапынан қолданылуы мүмкін екеніне алаңдаулы.
Келіссөздер АҚШ президенті Дональд Трамп пен Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің 24 қыркүйекте Вашингтонда жоспарланған кездесуінің алдында өтуі мүмкін.
Дегенмен келіссөздердің нақты күні мен күн тәртібі әзірге түпкілікті бекітілмеген. Ақ үй өкілі қыркүйек айының ортасына жасанды интеллект мәселелері бойынша кездесу әзірге жоспарланбағанын мәлімдеді.
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