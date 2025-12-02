Шымкенттік жігіт Меккеге дейін велосипедпен барған

Ролан Анатолы есімді жас жігіт велосипедпен Шымкенттен Меккеге дейін 49 күнде жеткен. Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ролан велосипедпен жолға 13 қазан күні шығып, 8 мың шақырым жол жүрген. Оның айтуынша, Меккеге жету үшін Қазақстан – Ресей – Грузия – Армения – Иран – ОАЭ – Қатар – Сауд Арабиясы бағытты ұстанып жеткен.
Аллаға мың да бір шүкір, Меккеге жеттім. Баршаларыңызға жұғысты болсын. Мен мақсат қойдым, әрекет жасадым. Мақсатыма жеттім, – делінген жазбада.
Шымкенттік жігіт Меккеге не себепті велосипедпен барғанын түсіндірген.
Сапарымның мақсаты – құлшылық жасау. Бірақ та, жолдың бойында әсем табиғаттар бар, солардың барлығын көзіммен көріп, тамсанып барамын, – деді Ролан Анатолы.