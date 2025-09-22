Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Шымкенттегі өрт: Ер адам көмек келгенше терезеде ілініп тұрды

Бүгiн, 15:43
311
Бөлісу:
видеодан скриншот
VIDEO
Фото: видеодан скриншот

Желіде Шымкентте сауда ойын-сауық орталығы өртенген сәтте ер адамның терезеде ілініп тұрған видеосы тарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ер адам саты арқылы аман-есен құтқарылған.

Төлеметов көшесінде орналасқан сауда ойын-сауық орталығында өрт шықты. Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келгенде ашық жалын мен қою түтін байқалған. Үшінші қабатқа автосаты мен үш иінді саты орнатылып, екі адам, ал екінші қабаттан тағы үш адам құтқарылды. Эвакуация ресми түрде жүргізілмеген. Тұрғындар төтенше жағдай қызметкерлері келгенге дейін өз бетінше сыртқа шыққан. Өрттің жалпы аумағы 270 шаршы метрді құраған, – деді ТЖМ баспасөз қызметі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
100 млн теңге: Оқушылар мен ұстаздарға қаржылай сыйақы беріледі
Келесі жаңалық
Қазақстан ұлттық парктеріне 7 айда 2 млн турист барды
Өзгелердің жаңалығы