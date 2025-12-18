Шымкентте заңсыз кофе өндірісі анықталды

Шымкент қаласында антисанитариялық жағдайда «MacCoffee» 3/1 дайындаған заңсыз цехтың жұмысы әшкереленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әділет органдары мен полиция департаменті бірлескен жедел тексерістің нәтижесінде цех жұмысы тоқтатылды.
Тез еритін кофені «С» есімді азамат кәдімгі гаражда дайындаған. Күмәнді сападағы шикізат дайын қаптармен сатып алынған. Анықталған орында тез еритін дайын 3/1 кофені термотігіс арқылы ыдысқа құю, орау және өзге біреудің тауар белгісін жапсыру жұмыстары жүргізілген. Аталған контрафактілік өнім қаладағы шағын дүкендер мен сауда нүктелері арқылы сатылған. Тексеру нәтижесінде құқық бұзушыдан «MacCoffee» 3/1 тауар белгісі бар 4000-нан астам орама бірлігі, сондай-ақ өндіріс жабдықтары (термотігіс, таразы, дайын 3/1 кофенің қаптамасы) тәркіленді, – делінген Әділет министрлігінің хабарламасында.
Құқық иеленушінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, тәркіленген контрафактілік өнім сапа стандарттарына сәйкес келмейтіні және тұтынушылардың денсаулығы мен өміріне тікелей қауіп төндіруі мүмкін екені хабарланды. Осы іске байланысты «С» азаматына қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (ҚР ӘҚБтК) 158-бабы (Өзге біреудің тауар белгісін заңсыз пайдалану) бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалды.
Тексеру материалдары одан әрі қарау және шешім қабылдау үшін сотқа жіберіледі.