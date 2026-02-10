Шымкентте пәтерден үш адамның мәйіті табылды

Кеше Шымкенттегі Шығыс шағын ауданындағы пәтерден бір отбасының үш мүшесінің мәйіті табылды. Қалалық Төтенше жағдайлар департаменті бұл оқиғаны растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Марқұмның көршілері жедел жәрдем қызметіне қоңырау шалған.
8 ақпанда сағат 16:36-да 112 жедел жәрдем қызметіне бір пәтер тұрғындарының қоңырауға ұзақ уақыт бойы жауап бермегені және есікті ашпағаны туралы хабарлама келді. Оқиға орнына құтқару тобы жіберілді. Есікті күштеп ашқаннан кейін құтқарушылар пәтерден үш адамның денесін тапты. Тиісті қызметтер шақырылды, – деп хабарлады Төтенше жағдайлар департаменті.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы тексерілуде. Алдын ала ақпарат бойынша, қайғылы оқиға табиғи газдан уланудан болуы мүмкін. Тергеу амалдары жүргізілуде.