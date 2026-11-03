Шымкентте көпқабатты үй жанынан жас жігіттің мәйіті табылды

3 Қараша 2026, 03:18
АВТОР
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pixabay 3 Қараша 2026, 03:18
3 Қараша 2026, 03:18
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Фото: pixabay
 
Шымкентте 16 қабатты тұрғын үйдің кіреберісінен 22 жастағы жігіттің мәйіті табылды.

Алдын ала мәлімет бойынша, жас жігіт көпқабатты үйдің терезесінен құлап, қаза тапқан.

Аталған факті бойынша полиция қылмыстық іс қозғады, – деп мәлімдеді Шымкент қаласының Полиция департаменті.

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