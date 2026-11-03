Шымкентте көпқабатты үй жанынан жас жігіттің мәйіті табылды
3 Қараша 2026, 03:18
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3 Қараша 2026, 03:183 Қараша 2026, 03:18
51Фото: pixabay
Алдын ала мәлімет бойынша, жас жігіт көпқабатты үйдің терезесінен құлап, қаза тапқан.
Аталған факті бойынша полиция қылмыстық іс қозғады, – деп мәлімдеді Шымкент қаласының Полиция департаменті.
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