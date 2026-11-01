Алматыда жүк көліктерін тоқтатуға шақырған ер адам 15 тәулікке қамалды
Ер адам жүк көлігі жүргізушілерін салмақ шектеулеріне қарсылық ретінде 1 қарашада көліктерін тоқтатуға шақырған.
1 Қараша 2026, 20:17
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1 Қараша 2026, 20:171 Қараша 2026, 20:17
176Фото: istockphoto.com
41 жастағы ер адам жүк көліктеріне қойылған салмақ шектеулеріне қарсы рұқсат етілмеген наразылық акциясына шақырғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Әлеуметтік желілерде ер адамның жүк көлігі жүргізушілерін қолданыстағы шектеулерге наразылық ретінде 1 қарашада көліктерін ұйымдасқан түрде тоқтатуға шақырған видеосы жарияланды.
Полиция қызметкерлері бейнеүндеу авторының кім екенін анықтады. Ол 41 жастағы Асылжан Баймұханов болып шықты.
Сот шешімімен ер адам рұқсат етілмеген жаппай іс-шара ұйымдастыруға шақырғаны үшін кінәлі деп танылып, 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды.
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