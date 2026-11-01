  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Алматыда жүк көліктерін тоқтатуға шақырған ер адам 15 тәулікке қамалды

Алматыда жүк көліктерін тоқтатуға шақырған ер адам 15 тәулікке қамалды

Ер адам жүк көлігі жүргізушілерін салмақ шектеулеріне қарсылық ретінде 1 қарашада көліктерін тоқтатуға шақырған.

1 Қараша 2026, 20:17
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com 1 Қараша 2026, 20:17
1 Қараша 2026, 20:17
176
Фото: istockphoto.com

41 жастағы ер адам жүк көліктеріне қойылған салмақ шектеулеріне қарсы рұқсат етілмеген наразылық акциясына шақырғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Әлеуметтік желілерде ер адамның жүк көлігі жүргізушілерін қолданыстағы шектеулерге наразылық ретінде 1 қарашада көліктерін ұйымдасқан түрде тоқтатуға шақырған видеосы жарияланды.

Полиция қызметкерлері бейнеүндеу авторының кім екенін анықтады. Ол 41 жастағы Асылжан Баймұханов болып шықты.

Сот шешімімен ер адам рұқсат етілмеген жаппай іс-шара ұйымдастыруға шақырғаны үшін кінәлі деп танылып, 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ең оқылған:

Наверх