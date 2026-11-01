Жапония жағалауында қуатты жер сілкінісі болды

Жер сілкінісінің ошағы 350 шақырым тереңдікте орналасқан.

1 Қараша 2026, 16:15
АВТОР
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istockphoto.com 1 Қараша 2026, 16:15
1 Қараша 2026, 16:15
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Фото: istockphoto.com

1 қараша күні таңертең Жапонияның Миэ префектурасының оңтүстік-шығыс жағалауында магнитудасы 6,1 болатын жер сілкінісі болды.

Бұл туралы «Синьхуа» агенттігі мәлімдеді. 

Жапония метеорологиялық агенттігінің мәліметінше, жер асты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша сағат 07:15 шамасында тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы шамамен 350 шақырым тереңдікте орналасқан.

Фукусима префектурасының жекелеген аудандарында сейсмикалық қарқындылық Жапонияның жеті балдық шкаласы бойынша 3 балға жеткен.

Жер сілкінісінің эпицентрі солтүстік ендіктің 33,7 градусы және шығыс бойлықтың 137,1 градусы координаттарында орналасқан.

Цунами қаупі туралы ескерту жарияланған жоқ.

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