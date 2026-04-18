Шымкентте дәмхана өртенді
ТЖМ ресми хабарлама таратты.
Бүгiн 2026, 22:25
Бүгiн 2026, 22:25Бүгiн 2026, 22:25
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Шымкенттің Әл-Фараби ауданында орналасқан дәмханалардың бірінде өрт болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға ас үй бөлігінде басталып, кейін төбе жабындысы мен шатырға таралған. Оқиға кезінде ғимаратта келушілер болмаған, қызметкерлер өздігінен сыртқа шыққан. Құтқарушылар жеткен соң өрт ошағын оқшаулап, оны толық сөндірді.
Өртті сөндіру барысында өрт сөндірушілер қауіпті аймақтан 2 оттегі және 1 газ баллонын шығарып, ықтимал жарылыстың алдын алды. Өрт толықтай сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның себебі анықталуда, – деп жазылған ресми хабарламада.
Ең оқылған:
- Мұғалімдерге жаңа талап енгізілді: Басты өзгерістер қандай?
- Ақтөбе облысында жоғалып кеткен 10 жасар баланың денесі табылды
- Жалған "диагноз" бен "ақ билет": Заңды елемейтін "көмекшілер" де, шақырылушылар да жауапқа тартылады
- Ең төменгі жалақы өссе, мобильді аударымдарға қойылатын талаптар да өзгереді
- Қазақстан бюджетіне 7 трлн теңгеге жуық салық түсті: Берешек 716 млрд теңгеден асты