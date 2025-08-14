Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Шымкентте әкімдік өртенді

Бүгiн, 10:09
видеодан кадр
Фото: видеодан кадр

2025 жылғы 14 тамызда сағат 03:19-да "112" қызметіне Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданында, Тәуке хан даңғылы 3 мекенжайында орналасқан әкімдік ғимаратында өрт шыққаны туралы хабар түскен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

ТЖД мәліметінше, өрттің аумағы 1 200 шаршы метрді құраған. Ғимараттың шатыры өртенген.

Өрт 04:58-де ауыздықталып, 05:27-де толық сөндірілді. Зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Өрт сөндіруге Шымкент қалалық ТЖД-ның 21 техникасы мен 88 қызметкері, ТЖМ-нің Апат медицинасы орталығының 1 техникасы және 3 маманы, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың 2 техникасы мен 2 қызметкері жұмылдырылды, - деп жазылған хабарламада.

Оқиға орнында Шымкент қаласы ТЖД бастығының орынбасары, азаматтық қорғау полковнигі Бекзат Қамбаров жұмыс істеді.

Өзгелердің жаңалығы