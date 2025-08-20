Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Шымкент әкімдігі сәулет басқармасының басшысы ұсталғанын растады

Бүгiн, 22:11
114
Бөлісу:
Жамбыл облысы АКҚ
Фото: Жамбыл облысы АКҚ

Шымкент қаласының әкімдігі сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Арман Әбдешовтің ұсталғанын растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"ҚазАқпарат" агенттігінің мәліметі бойынша, Шымкент әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек аталған іске қатысты былай деп ақпар берген:

Біз бұл ақпаратты растаймыз. Алайда, бұл оның қазіргі мемлекеттік қызметіне қатысы жоқ факті. Оның бұрынғы жұмысына қатысты, - деген Сәрсен Құранбек.

Айта кетейік, бұған дейін әлеуметтік желіде Шымкент қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Арман Әбдешов қолға түсті деген ақпарат тараған болатын.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Талғарда Хасан Қасымбаевқа қатысты сот процесі басталды
Келесі жаңалық
21 тамызға арналған ауа райы болжамы
Өзгелердің жаңалығы