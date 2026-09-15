Шымбұлақтағы аспалы жолдар бірнеше аптаға жабылады
Аспалы жолдар жаңа маусымға дайындық жұмыстарына байланысты уақытша жабылады.
15 Қыркүйек 2026, 06:56
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15 Қыркүйек 2026, 06:5615 Қыркүйек 2026, 06:56
235Фото: Informburo.kz Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/kanatnye-dorogi-na-symbulake-zakroiut-na-neskolko-nedel
Шымбұлақ тау-шаңғы курортындағы аспалы жолдар 12 қазаннан бастап жоспарлы техникалық жұмыстарға байланысты жабылады.
Курорт әкімшілігінің мәліметінше, көтергіштер профилактикалық жұмыстардан өтіп, жаңа маусымға дайындалады.
Жабылу мерзімі:
- M1 «Медеу – Шымбұлақ» – 19 қазаннан;
- K-1 – 19 қазаннан;
- K-2 – 19 қазаннан;
- KKD-4 – 12 қазаннан.
Барлық аспалы жолдар 1 қарашадан бастап қайта жұмыс істейді.
Сонымен қатар инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға байланысты Шымбұлақ шатқалындағы автожол 30 қарашаға дейін жабық болады.
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