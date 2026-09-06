Қазақстан аумағында жер сілкінісі тіркелді
Жер сілкінісінің эпицентрі Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 875 шақырым жерде орналасқан.
6 Қыркүйек 2026, 23:26
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6 Қыркүйек 2026, 23:266 Қыркүйек 2026, 23:26
43Фото: depositphotos.com
Бүгін, 6 қыркүйекте Астана уақытымен сағат 23:08-де Қазақстан аумағында жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы ТЖМ «Ұлттық ғылыми сейсмологиялық бақылаулар мен зерттеулер орталығы» хабарлады.
Жер сілкінісінің эпицентрі Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 875 шақырым жерде орналасқан.
Шығыс Қазақстан облысының Үлкен Нарын ауылында жер сілкінісінің есептік қарқындылығы 2 балл болды.
Эпицентрдің координаттары – 49.167° солтүстік ендік және 84.417° шығыс бойлық.
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