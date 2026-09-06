Қазақстан аумағында жер сілкінісі тіркелді

Жер сілкінісінің эпицентрі Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 875 шақырым жерде орналасқан.

6 Қыркүйек 2026, 23:26
АВТОР
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depositphotos.com 6 Қыркүйек 2026, 23:26
6 Қыркүйек 2026, 23:26
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Фото: depositphotos.com

Бүгін, 6 қыркүйекте Астана уақытымен сағат 23:08-де Қазақстан аумағында жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы ТЖМ «Ұлттық ғылыми сейсмологиялық бақылаулар мен зерттеулер орталығы» хабарлады.

Жер сілкінісінің эпицентрі Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 875 шақырым жерде орналасқан.

Шығыс Қазақстан облысының Үлкен Нарын ауылында жер сілкінісінің есептік қарқындылығы 2 балл болды.

Эпицентрдің координаттары – 49.167° солтүстік ендік және 84.417° шығыс бойлық.

 

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