Шығыс өңірінде өткен ауқымды live-концертке 12 мыңнан астам адам жиналды
Мәдени іс-шараға 12 мыңнан астам адам жиналды.
28 ақпан күні Maxi Mall сауда-ойын-сауық орталығында Өскемен қаласында «Жастар таңдауы – жаңа Ата Заң» атты ірі қоғамдық іс-шара өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ауқымды кешке қала мен облыстан 12 мыңнан астам адам жиналды. Шара көрермендермен ашық диалог форматында ұйымдастырылып, Қазақстанның жаңа Конституциясы жобасын және алдағы референдумды қолдауға арналды.
Кештің алғашқы минуттарынан-ақ залда бірлік пен белсенділік атмосферасы сезілді. Жүргізушілер мен спикерлер азаматтық белсенділіктің маңызын, әр адамның ел болашағы үшін жеке жауапкершілігін ерекше атап өтті. Қатысушылар интерактивті бөлімдерге белсене қатысып, қол шапалақтау мен залдан жауап беру арқылы өздерінің нық ұстанымдарын білдірді.
Жиналған көпшілік алдында Конституцияны қолдау жөніндегі Жалпыұлттық коалицияның өңірлік штабының төрағасы мен мүшелері сөз сөйледі. Олардың қатарында Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының төрағасы Рыпаков Денис Сергеевич, С.Аманжолов атындағы ШҚУ ректоры Мұхтар Төлеген және жас белсенді Ануар Ахметқалиев болды.
Денис Рыпаков өз сөзінде:
Жаңа Конституция – мемлекеттің орнықты дамуының берік негізі. Оны қолдай отырып, біз тұрақтылықты, әділеттілікті және сенімді алға қадам басуды таңдаймыз. Өңір тұрғындары белсенді азаматтық ұстаным танытып, жарқын болашақ үшін дауыс береді деп сенемін, – деді.
Кештің музыкалық бағдарламасында қазақстандық эстрада жұлдыздары Еркін Нұржанов, SADRADDIN және Мирас Жүгінісов өнер көрсетті. Олардың орындаулары кештің шарықтау шегіне айналып, әсіресе жастардың ыстық ықыласына бөленді.
Ұйымдастырушылар мұндай ауқымды іс-шаралар қоғамдық диалогты нығайтып, ашық пікір алмасуға тиімді алаң қалыптастыратынын атап өтті.
