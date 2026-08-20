Швейцария Ресейге қарсы санкцияларды кеңейтті
Жаңа санкциялар 2026 жылғы 20 тамыздан бастап күшіне енеді.
Швейцария Ресейге қарсы санкциялардың жаңа шараларын енгізді. Елдің Федералдық кеңесі Еуропалық одақтың Ресейге қарсы 20-шы санкциялар пакетіне кіретін қосымша шектеулерді мақұлдады.
ТАСС агенттігінің хабарлауынша, жаңа санкциялар 2026 жылғы 20 тамыздан бастап күшіне енеді. Кейбір шаралар кейінірек, 2026 жылғы қыркүйек пен 2027 жылғы қаңтарда енгізіледі.
Энергетика саласында Швейцария Ресейге газ тасымалдаушыларды, мұзжарғыштарды және Ресей аумағында орналасқан сұйытылған табиғи газ (СТГ) терминалдарын қызмет көрсетуге тыйым салады. Сондай-ақ танкерлерді Ресейге сатуға шектеу қойылады.
Үшінші елдерге танкерлер сатылған жағдайда, келісімшартта олардың кейін Ресейге қайта сатылуына жол бермейтін талап болуы тиіс.
Қаржы секторында ресейлік платформаларды криптоактивтерді айырбастау және аудару үшін пайдалануға, сондай-ақ жекелеген цифрлық активтерді әзірлеуді қолдауға тыйым салынады. Шектеу A7A5 рубльдік стейблкоиніне, Rubx активіне және цифрлық рубльге қатысты.
Сонымен қатар Швейцария ресейлік сот процестері мен сот шешімдерінен өз компаниялары мен олардың зияткерлік меншік құқықтарын қорғауға бағытталған бірқатар шара қабылдады.
Бұған дейін, 22 мамырда, Берн Ресейге қарсы санкциялардың 20-пакетінің алғашқы бөлігін енгізген болатын. Ол кезде санкциялық тізімге Ресей Әскери-теңіз күштері мен энергетика саласына қатысы бар 115 жеке тұлға мен 60 заңды тұлға енгізілген.
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