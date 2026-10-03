Астана әлемдік AI-киноның кездесу алаңына айналды
Жеңімпаздар қатарында қазақстандық Мырзахан Жұмахан да бар. Ол «It Was Just a Joke» комедиясындағы үздік кейіпкері үшін марапатқа ие болды.
3 Қазан 2026, 23:49
БӨЛІСУ
3 Қазан 2026, 23:493 Қазан 2026, 23:49
329Фото: Kazinform
Мыңдаған автор өз фильмдерін ұсыну үшін Қазақстандағы байқауды таңдады. Алғаш рет өткен Astana AI Film Festival әлемнің 125 елінен 8 067 өтінім қабылдап, өтінімдер саны бойынша әлемдегі ең ірі халықаралық AI-кино байқауына айналды. 3 қазанда елордада фестиваль жеңімпаздары анықталды.
Ең оқылған:
- 3-5 қазанға арналған ауа райы болжамы: Қар, тұман және көктайғақ күтіледі
- Жәнібек Әлімханұлының жаңа қарсыласы кім? Сарапшы даниялық боксшының қауіпті тұстарын атады
- АҚШ пен Украина алғашқы маңызды келісімге қол қойды
- Президент Тоқаев Ли Кай-Фумен кездесті: Қазақстанның 500 мектебіне жасанды интеллект енгізілмек
- Жамбыл облысында жүк пойызы бір отар қойды қағып кетті