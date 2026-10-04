Жылыту маусымы: ТЖМ қазақстандықтарға маңызды ескерту жасады

Тұрғындарға электр және жылыту құралдарын қолдануда сақ болу ескертілді.

4 Қазан 2026, 00:19
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pexels.com 4 Қазан 2026, 00:19
4 Қазан 2026, 00:19
258
Фото: pexels.com
ТЖМ тұрғындарды күзгі кезеңде және жылыту маусымында электр және жылыту құралдарын пайдаланған кезде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырды.

Ведомство ақаулы электр құрылғыларын пайдаланбауға, электр желілеріне шамадан тыс күш түсірмеуге және жылыту құралдарын қараусыз қалдырмауға кеңес береді.

ТЖМ бұл талаптарды сақтау адамдарды ықтимал төтенше жағдайлардан қорғауға көмектесетінін атап өтті. Өрттің алдын алу үшін әркім қауіпсіздікке жауапкершілікпен қарауы қажет.

Ең оқылған:

Наверх