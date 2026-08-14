Швецияда қылмыстық жауапкершілік жасы 14 жасқа дейін төмендетілді
Жаңа талап күшіне енгеннен кейін 14 жастағы жасөспірімдер ауыр қылмыс жасаған жағдайда бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Швеция Парламенті ауыр қылмыстардың жекелеген түрлері бойынша қылмыстық жауапкершілік жасын 14 жасқа дейін төмендетуді мақұлдады. Тиісті заң жобасын 281 депутат қолдаса, 66 депутат қарсы дауыс берген.
Үкімет бастапқыда қылмыстық жауапкершілік жасын 13 жасқа дейін төмендетуді ұсынған. Алайда парламенттегі талқылау барысында бұл шек 14 жас болып белгіленді.
Жаңа талап күшіне енгеннен кейін 14 жастағы жасөспірімдер ауыр қылмыс жасаған жағдайда бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Швецияның Түрме және пробация қызметіне 2025 жылдың қазан айында 14 жастағы кәмелетке толмаған сотталғандарға арналған арнайы бөлімшелер дайындау тапсырылған. Мұндай мекемелер балалардың жасына және қажеттіліктеріне бейімделуі тиіс. Сонымен қатар кәмелетке толмағандар жазасын ересектермен бірге өтемейтіні қарастырылған.
Парламент отырысында көші-қон саясатына қатысты да бірқатар өзгеріс мақұлданды. Атап айтқанда, отбасын біріктіру талаптары күшейтіледі. Тұрақты тұруға рұқсаты бар азамат отбасы мүшелерін елге шақыру үшін кемінде екі жыл күтуі мүмкін. Сонымен қатар билік мигранттардың табыс деңгейіне қойылатын талаптардың орындалуын тексереді.
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