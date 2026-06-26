ШҚО Самар ауданында мемлекетке 4 мың гектардан астам жер қайтарылды
Жер пайдаланушылардың заңнама талаптарын бұза отырып, жалпы саны 20 жер учаскесін ұзақ уақыт бойы нысаналы тағайындалуы бойынша пайдаланбағаны анықталды.
Заңдылықтың сақталуына жүргізілген талдау барысында бірқатар жер пайдаланушылардың заңнама талаптарын бұза отырып, жалпы саны 20 жер учаскесін ұзақ уақыт бойы нысаналы тағайындалуы бойынша пайдаланбағаны анықталды.
Прокурорлық қадағалау актілері бойынша кадастрлық құны 20 млн теңгеден асатын, жалпы ауданы 4 мың гектардан астам аталған жерлер мемлекет меншігіне қайтарылды. Сондай-ақ аудан прокуратурасы міндетті сауда-саттықты (аукционды) өткізбестен, коммерциялық жер учаскесін заңсыз беру фактісін анықтады. Атап айтқанда, Самар ауылдық округі әкімінің өкімімен жеке тұлғаға Самар ауылындағы жол бойындағы сервис объектілеріне (дүкен, дәмхана, қонақ үй кешені, электромобильдерге арналған ЖҚС) арналған ауданы 0,50 га учаске 3 жылға уақытша пайдалануға берілген.
Бұзушылықтарды жою үшін аудан прокуратурасы әкімдіктің мекенжайына заңдылықты бұзушылықтарды жою туралы ұсыну енгізді. Нәтижесінде, жергілікті атқарушы органның талап арызы бойынша Самар аудандық сотының заңды күшіне енген шешімімен нарықтық құны 2 млн теңгеден асатын осы коммерциялық учаске мемлекетке толығымен қайтарылды.
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