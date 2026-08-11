ШҚО прокурорлары 94 заңсыз қоқыс үйіндісін анықтады

Қабылданған шаралардың нәтижесінде елді мекендер аумағынан 6,3 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды.

11 Тамыз 2026, 22:53
АВТОР
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depositphotos.com 11 Тамыз 2026, 22:53
11 Тамыз 2026, 22:53
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Фото: depositphotos.com

Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері экологиялық талаптарды бұзған 6 604 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Оның 642-сі прокуратура органдарының үйлестіру жұмысының нәтижесінде жауапқа тартылған. Құқық бұзушылықтардың басым бөлігі елді мекендерді абаттандыру талаптарын сақтамауға қатысты. Сонымен қатар ортақ пайдаланылатын орындарды ластау, қалдықтарды басқару кезінде экологиялық талаптарды бұзу, ағаштар мен жасыл желектерді заңсыз кесу фактілері анықталған.

Қала және аудан прокурорлары 94 заңсыз қоқыс үйіндісін анықтап, оның 73-ін жойды. Осыған байланысты 9 прокурорлық қадағалау актісі енгізіліп, 15 лауазымды тұлға тәртіптік, 36 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде елді мекендер аумағынан 6,3 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды.

«Таза Қазақстан» бастамасы аясындағы экологиялық тәртіпті қамтамасыз ету және абаттандыру талаптарының сақталуын бақылау жұмыстары жалғасып жатыр.

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