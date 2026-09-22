ШҚО-да жарнама түсіру кезінде жол ережесін бұзғандар жауапқа тартылды
Полиция мұндай әрекеттер жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретінін ескертті.
Шығыс Қазақстан облысында әлеуметтік желіде тараған жол қозғалысы ережесін бұзу фактісі бойынша полиция шара қабылдады.
Polisia.kz-тің мәліметінше, дүкенге арналған жарнамалық ролик түсіру кезінде жүріп келе жатқан көліктің жолаушысы басын терезеден шығарған. Полиция қызметкерлері бейнероликке қатысушыларды анықтап, олардың әрекеттеріне құқықтық баға берді.
Көлік жүргізушісі жолаушыларды тасымалдау қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар қозғалыс кезінде көліктен басын шығарған жолаушыға да әкімшілік шара қолданылды.
Полиция мұндай әрекеттер жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретінін ескертті. Әлеуметтік желіге арналған контент түсіру жол қауіпсіздігі талаптарын бұзуға себеп болмауы тиіс.
Ең оқылған:
- Қазақстандық мал өсірушілер Қырғызстаннан 1 миллион доллар тұратын қошқар сатып алды
- Кәмелетке толмағандар да тартылған: Астанада екі апалы-сіңлілі притон ұйымдастырған
- Есікті бұзып кірген: Қарағандыда ірі көлемде ақша ұрлаған үш күдікті ұсталды
- Қырағы машинист теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды
- Көлігін тастай салып, тұра қашты: Полиция хромтаулық жүргізушіні ұстады