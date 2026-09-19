ШҚО-да үш көлік соқтығысып, бір адам қаза тапты
Жолаушылардың бірі оқиға орнында көз жұмды, қалған зардап шеккендер ауруханаға жеткізілді.
19 Қыркүйек 2026, 17:49
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19 Қыркүйек 2026, 17:4919 Қыркүйек 2026, 17:49
171Фото: istockphoto.com
18 қыркүйек кешке Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары тасжолында адам өліміне әкелген жол апаты болды. Авария жолдың 48-шақырымында шамамен сағат 18:30-да болған.
Жол-көлік оқиғасына Toyota, Chevrolet және Subaru жеңіл көліктері қатысқан. Toyota көлігіндегі жолаушылардың бірі оқиға орнында қаза тапқан.
Toyota, Chevrolet және Subaru көліктерінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Соның салдарынан Toyota көлігінің жолаушыларының бірі оқиға орнында көз жұмды. Қалған зардап шеккендер медициналық мекемелерге жеткізілді, – деп хабарлады Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Зардап шеккендердің жағдайы мен жол апатының өзге де мән-жайы әзірге хабарланған жоқ.
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