ШҚО-да геологиялық барлаумен заңсыз айналысқан 24 компанияға айыппұл салынды

Шығыс Қазақстан облысында геологиялық барлау мен жер қойнауын игеру жұмыстарын заңсыз жүргізген 24 компания анықталды. Олардың кейбірі кенді рұқсатсыз қазып, тіпті лицензиясыз әрекет еткен, деп хабарлайды BAQ.KZ Qazaqstan арнасына сілтеме жасап.
Экология департаментінің мәліметінше, табиғат қорғау заңнамасын бұзған кәсіпорындарға жалпы сомасы 9,7 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Бұзушылықтар қатарында — рұқсатсыз барлау және өндіру, топырақ пен су айдындарын ластау, сараптама талаптарын сақтамау және қалдықтарды көму ережелерін өрескел бұзу бар.
Жыл көлемінде экология департаменті сегіз жер қойнауы нысаны бойынша тексеріс жүргізді. Нәтижесінде 9 миллион теңгеден астам айыппұл салынып, мемлекет қазынасына толық төленді, - деді облыстық Экология департаментінің бөлім басшысы Меруерт Жарылқасымова.