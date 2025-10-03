Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ШҚО-да есірткі граффитилері бойынша 8 қылмыстық іс қозғалды

Бүгiн, 09:41
Фото: pixabay.com

Бұл туралы Бас прокуратураның баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қоғамда «Заң және Тәртіп» қағидатын одан әрі нығайту мақсатында Өскемен қаласында «есірткі граффити» деп аталатын – есірткі сататын онлайн-дүкендердің жарнамасы мен «қоймашы болып жұмыс істеу» туралы ұсыныстар жазылған жазуларға қарсы ауқымды акция өткізілді.

Акцияға қала прокуратурасының, полицияның, жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері және жастар қозғалысының белсенділерінен құралған 100-ге жуық адам қатысты.

Тұрғын үй аулаларын аралау барысында 50-ден астам есірткі граффитилері анықталды. Рейдтердің нәтижесінде «Есірткі құралдарын насихаттау немесе заңсыз жарнамалау» бойынша 8 қылмыстық іс қозғалды (ҚР ҚК 299-1-бабы).

Еске саламыз: мұндай жазуларды салу — бейқам әрекет емес, бұл қылмыстық жазаланатын іс-әрекет және ауыр жазаға, тіпті бас бостандығынан айыруға әкелуі мүмкін.

Облыс прокуратурасы тұрғындарды мұқият болуға шақырады: егер күмәнді жазуларды байқасаңыздар, дереу полицияға хабарлаңыздар. Бұл — әрқайсымыздың жастардың өмірі мен денсаулығын қорғауға, қаламыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қосқан үлесіміз.

