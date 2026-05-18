ШҚО-да 2 мың гектардан астам жер мемлекетке қайтарылды
Прокуратура жер ресурстарын пайдалану мәселесін бақылауға алды.
Кеше 2026, 22:37
Фото: gov/kz
Шығыс Қазақстан облысында прокуратура 2 мың гектардан астам жерді мемлекет меншігіне қайтарды.
Катонқарағай ауданының прокуратурасы жер заңнамасының сақталуына жүргізілген талдау барысында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің тиімсіз пайдаланылғанын анықтаған.
Тексеру нәтижесінде жалға алушылардың шаруа және фермер қожалығын жүргізуге арналған жер учаскелерін бір жыл бойы мақсатты түрде пайдаланбағаны белгілі болды.
Прокурорлық қадағалау актісі бойынша жалпы ауданы 2092,6 гектар, кадастрлық құны 17,7 млн теңгені құрайтын жер учаскелері мемлекетке қайтарылды. Жер ресурстарын нысаналы пайдалану мәселелері прокуратура органдарының ерекше бақылауында, – деп жазылған прокуратура хабарламасында.
