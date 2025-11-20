Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ШҚО әкімі: Уақыт белдеуін өзгерту жоспарда жоқ

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 13:45
50
ОКҚ
Фото: ОКҚ

Шығыс Қазақстан облысы уақыт белдеуін өзгертуді қайта қарастыруды жоспарламайды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде өңір әкімі Нұрымбет Сақтағанов айтты.

Әкімнің айтуынша, облыс тұрғындары қазіргі уақыт бойынша 2 жылға жуық уақыт өмір сүріп келеді. Ал мемлекеттік органдар мен ұйымдар өз қызметін осы уақытқа бейімдеген.

Біз жаңа уақыт бойынша шамамен 2 жыл өмір сүріп келеміз. Уақыт белдеуі мәселесі бірнеше рет мемлекеттік деңгейде қарастырылды, мамандар мен ғалымдардың талдау мен ұсыныстары ескерілді, – деді Сақтағанов.

Әкім қазір көптеген ұйымдар 08:00-ден 17:30-ға дейін жұмыс істейтінін атады.

Барлығы осы күн тәртібіне әбден үйреніп кетті. Біздің облыс осы кесте бойынша әрі қарай өмір сүретін болады. Біз бұл мәселені қайта қарастыруды жоспарламаймыз, – деді ол.

