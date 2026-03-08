Шорт-тректен 2026 жылғы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
Әлем біріншілігінде ел намысын 9 спортшымыз қорғайды.
Шорт-тректен Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Монреаль қаласында (Канада) өтетін әлем чемпионатына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атап айтқанда, әлем чемпионатында Денис Никиша, Абзал Әжіғалиев, Әділ Ғалиахметов, Нұртілек Қажғали, Айбек Насен, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Әжіғалиева және Ольга Тихонова өнер көрсетеді.
Айта кетейік, әлем чемпионаты 13-15 наурыз аралығында өтеді.